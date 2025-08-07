Real Madryt obserwuje rozchwytywaną gwiazdę. Gigant odrzucił już jedną ofertę

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Milan odrzucił ofertę za Thiawa od Newcastle

Real Madryt cały czas analizuje rynek transferowy w poszukiwaniu środkowego obrońcy, który mógłby wzmocnić skład. Wśród kandydatów pojawił się Malick Thiaw. Stoper Milanu, który za chwilę skończy 24 lata, od dłuższego czasu był monitorowany przez skautów Los Blancos.

Mimo to hiszpański gigant na razie nie złożył oferty. Zrobiło to Newcastle United, które zaproponowało 30 milionów euro. Milan uznał jednak tę kwotę za niewystarczającą i ją odrzucił. Rossoneri nie zamierzają osłabiać składu i chcą zostawić Niemca w zespole przynajmniej na kolejny sezon.

Real na razie tylko przygląda się sytuacji i analizuje także inne opcje. Jedną z nich wciąż pozostaje Ibrahima Konate. W tym przypadku Królewscy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Obrońca nie przedłużył jeszcze kontraktu z Liverpoolem, dlatego klub ze stolicy Hiszpanii ma nadzieję, że podobnie jak z Trentem Alexandrem-Arnoldem, uda się go pozyskać za darmo. The Reds mają niecały rok, żeby przekonać Francuza do pozostania na Anfield.

Real Madryt od kilku lat śledzi postępy Thiawa, ale na chwilę obecną wciąż jest tylko na liście obserwowanych zawodników. Milan natomiast nie zamierza pozbywać się utalentowanego defensora.

