Barcelona zaskoczona. De Jong na celowniku giganta

Barcelona pomimo doniesień o przedłużeniu kontraktu przez Frenkiego de Jonga, może stracić pomocnika. Holender znalazł się znów na celowniku Manchesteru United, o czym donosi "Football Insider".

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Barcelona może stracić de Jonga na rzecz Manchesteru United

Barcelona w tym sezonie do tej pory radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie można powiedzieć, że poza remisem z zespołem Rayo Vallecano, drużyna Hansiego Flicka nie ma sobie równych i zarówno w La Liga, jak i Lidze Mistrzów wygrywają swoje starcia. Niemniej należy pamiętać także o tym, że prawdziwa weryfikacja dopiero przyjdzie, bowiem wkrótce przed nami El Clasico oraz mecz z PSG w pucharach.

Niemniej kibice Dumy Katalonii mogą być także zadowoleni z faktu, że coraz więcej mówi się o tym, że umowę z klubem przedłuży Frenkie De Jong. W ostatnim czasie większość informacji medialnych właśnie o tym donosiła, ale teraz według serwisu „Football Insider”, de Jong ponownie znalazł się na celowniku Manchesteru United. Holender mógłby wzmocnić drugą linię Czerwonych Diabłów w najbliższych okienkach transferowych, zimą lub latem.

Frenkie De Jong w tym sezonie rozegrał dla FC Barcelony w sumie pięć spotkań. W tym czasie zanotował jedną asystę.28-letni reprezentant Holandii łącznie dla klubu ze stolicy Katalonii ma 264 występy oraz 19 goli, a także 24 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 45 milionów euro.

