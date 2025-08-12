FC Barcelona zaplanowała jeszcze jeden transfer na letnie okno. Klub określił profil piłkarza, który ma wzmocnić drużynę Hansiego Flicka - poinformował Lluis Miguelsanz z serwisu SPORT.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce wzmocnić defensywę

FC Barcelona planuje jeszcze jeden ruch w letnim oknie transferowym. Klub ustalił, że ma to być obrońca do 23. roku życia, który będzie gotowy na grę w pierwszej drużynie. Decyzja zapadła po rozmowach Hansiego Flicka z Deco. Obaj uznali, że długi sezon wymaga dodatkowego zabezpieczenia linii defensywnej.

W przeciwieństwie do niektórych klubów, które sięgają po doświadczonych piłkarzy, Barcelona stawia na młody profil zawodnika. W związku z ograniczeniami finansowymi odrzucono możliwość sprowadzenia klasowego, ale drogiego stopera. W grę wchodzą wyłącznie przystępne cenowo transfery lub wypożyczenia. Tak też Blaugrana liczy, że uda się znaleźć odpowiedniego kandydata w ostatnich dniach okna.

Obecnie priorytetem jest rejestracja Joana Garcii, aby mógł zadebiutować w pierwszej kolejce La Liga. Następny krok to dopięcie formalności związanych z Marcusem Rashfordem i Wojciechem Szczęsnym. Klub pracuje też nad wprowadzeniem do kadry Gerarda Martina i Marca Bernala, a zimą planuje zarejestrować Bardghjiego. Dopiero po zabezpieczeniu tych działań Barcelona w pełni skupi się na zakontraktowaniu nowego defensora.

W klubie są przekonani, że świeży zastrzyk młodej krwi w obronie może okazać się kluczowy w trakcie długiego sezonu. Transfer ma być domknięty po drugiej kolejce ligowej, tak aby nowy gracz mógł szybko wkomponować się w zespół Flicka.