FC Barcelona od pewnego czasu rozgląda się za nowym napastnikiem, który zastąpi Roberta Lewandowskiego. Gabriel Sans na łamach "Radyospor" zdradził, że na celowniku Dumy Katalonii znalazł się Victor Osimhen z Galatasaray.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Victor Osimhen na radarze FC Barcelony

FC Barcelona w minioną niedzielę rozgrywała niezwykle ważne spotkanie ligowe. Podopieczni Hansiego Flicka podejmowali na wyjeździe Real Madryt. Rywalizacja nie ułożyła się po myśli obecnych mistrzów Hiszpanii, którzy przegrali na Estadio Santiago Bernabeu rezultatem 1:2. Wynik jednak jest najmniejszym wymiarem kary, ponieważ Królewscy mieli całkowitą dominację na boisku.

Ostatnio w mediach przewija się temat napastnika, który może wzmocnić FC Barcelonę. Duma Katalonii rozgląda się za zawodnikiem, który zastąpi Roberta Lewandowskiego. Jak się okazuje, może dojść do niezwykle głośnego transferu. Gabriel Sans, dziennikarz Mundo Deportivo, na łamach Radyosport zdradził, że na celowniku Blaugrany znalazł się Victor Osimhen z Galatasaray.

– Barcelona potrzebuje bardzo dobrego środkowego napastnika i szuka go na przyszły sezon. Nie ma gwarancji, że Lewandowski będzie kontynuował grę. Ma 37 lat i obecnie jest kontuzjowany, nie wiadomo, jak wróci. Patrząc z tej perspektywy, Victor Osimhen jest zawodnikiem, którego Barcelona chce. To pewne; ale obecnie nie odbyły się żadne rozmowy, nie było kontaktu między stronami ani negocjacji. Osimhen na dziś jest na liście życzeń Barcelony, ale trzeba poczekać na rozwój sytuacji z Lewandowskim. Nie wiemy, jak ukształtuje się jego przyszłość w klubie. Osimhen oznacza gole i sukces. Tak… Barcelona obserwuje go bardzo uważnie – powiedział dziennikarz cytowany przez portal fcbarca.com.

Victor Osimhen w trwającej kampanii rozegrał dziewięć spotkań w barwach Galatasaray. Nigeryjczyk zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców.