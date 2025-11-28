FC Barcelona chce wzmocnić defensywę. Jak się okazuje, na radarze Dumy Katalonii znalazł się Goncalo Inacio ze Sportingu Lizbona. Transfer jednak prawdopodobnie nie będzie miał miejsca w styczniu - donosi Ekrem Konur.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Goncalo Inacio wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona notuje zniżkę formy, co potwierdza ich ostatni występ. Duma Katalonii doznała bowiem bolesnej porażki w starciu z Chelsea w Lidze Mistrzów (0:3). Podopieczni Hansiego Flicka już w sobotę będą mieli okazję do rehabilitacji. Tego dnia zmierzą się bowiem przed własną publicznością z Deportivo Alaves. Drużyna przygotowuje się już do meczu, a władze klubu myślą o budowie składu.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że FC Barcelona wytypowała już kandydata do wzmocnienia środka obrony. Otóż w kręgu zainteresowań mistrzów Hiszpanii znalazl się Goncalo Inacio, który obecnie reprezentuje barwy Sportingu Lizbona. Portugalski zawodnik nie jest tylko celem Dumy Katalonii. Jego osoba trafiła już jakiś czas temu na radar Liverpoolu.

FC Barcelona chciałaby jak najszybciej pozyskać Goncalo Inacio. Transfer jednak nie będzie tak prosty do zrealizowania. A tym bardziej już w styczniowym okienku. Na przeszkodzie Dumie Katalonii staną bowiem zasady Finansowe Fair Play. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja klubowa portugalskiego obrońcy.

Goncalo Inacio w trwającej kampanii rozegrał 17 spotkań w koszulce Sportingu Lizbona. Reprezentant Portugalii nie ma na koncie jeszcze trafienia, ale może pochwalić się dwoma asystami. Portal „Transfermarkt” wycenia 24-latka na 45 milionów euro.