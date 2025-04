Barcelona wypożyczy pomocnika? Ligowy rywal zainteresowany

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Girona zainteresowana zawodnikiem Barcelony

Trener Girony, Michel przy okazji ostatniego spotkania z Barceloną badał możliwość ponownego sprowadzenia Pablo Torre na przyszły sezon. Jest to zawodnik, którego dobrze zna, ponieważ 21-latek przebywał na wypożyczeniu w jego zespole podczas sezonu 2023/2024.

Młody pomocnik udowodnił swoją wartość podczas gry na Montilivi, gdzie stał się kluczową postacią zespołu. Obecnie w Blaugranie sytuacja młodego pomocnika jest skomplikowana. Nie otrzymuje wielu minut pod wodzą Hansiego Flicka, gdzie musi rywalizować z Pedrim, Gavim, Ferminem Lopezem i Danim Olmo. Ze względu na przepełnioną linię pomocy kolejne wypożyczenie wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem dla wszystkich stron.

Według doniesień Duma Katalonii chętnie zgodziłaby się na kolejne wypożyczenie, które pozwoliłoby Torre rozwijać się w La Liga, odzyskać rytm meczowy w znanym mu otoczeniu i podnieść wartość rynkową. W transakcji nie byłoby zawartej opcji wykupu.

Sam zawodnik równiez jest pozytywnie nastawiony do ewentualnego powrotu do Girony. Mimo to jego priorytetem pozostaje walka o skład w Barcelonie, dlatego przed podjęciem decyzji dokładnie przeanalizuje dostępne opcje. Przede wszystkim najbardziej zależy mu na rozwoju.

