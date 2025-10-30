Barcelona widzi w nim następcę Lewandowskiego? Dopiero kosztował 75 mln!

17:09, 30. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Radyospor

Barcelona poszukuje następcy Roberta Lewandowskiego. Marzeniem wciąż jest Julian Alvarez, ale ma na liście więcej kandydatów. Radyospor twierdzi, że Blaugrana interesuje się Victorem Osimhenem.

Joan Laporta
fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Joan Laporta

Osimhen za Lewandowskiego? Szanse są niewielkie

Barcelona zdecydowała, że ten sezon będzie dla Roberta Lewandowskiego ostatnim w zespole Hansiego Flicka. W czerwcu 2026 roku wygasa jego umowa i nie zostanie ona przedłużona. To oczywiście wciąż jedynie medialne informacje, ale klub faktycznie nie prowadzi w jego sprawie żadnych rozmów, a ostatnie miesiące pokazują, jak zmieniła się jego rola w drużynie. Flick nie traktuje go już jako niepodważalnego piłkarza wyjściowej jedenastki, a częściej rotuje między nim a Ferranem Torresem.

Mistrzowie Hiszpanii skupiają się tym samym na wytypowaniu jego następcy, który zostanie pozyskany podczas przyszłorocznego lata. Nie ulega wątpliwościom, że wymarzonym kandydatem jest Julian Alvarez, obecnie występujący w Atletico Madryt. Na ten moment nie jest to natomiast temat realny, gdyż Argentyńczyk jest zwyczajnie zbyt drogi.

Z tego względu Barcelona rozgląda się również za innymi opcjami. Na liście życzeń ma znajdować się Victor Osimhen, który był łączony z nią już w zeszłym roku. Tego lata Galatasaray wykupiło napastnika z Napoli za 75 milionów euro.

Osimhen chętnie przeniósłby się do Katalonii, ale kluczowe będą żądania finansowe Galatasaray. Turecki gigant nie ma ciśnienia na sprzedaż, bowiem 26-latek dopiero co zdecydował się na ten transfer, a jego umowa obowiązuje do 2029 roku. Radyospor uważa, że Barcelona ma niewielkie szanse na powodzenie w tym temacie.