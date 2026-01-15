Barcelona walczy o Rashforda. Dwie propozycje dla Man United

Barcelona decyduje się na zatrzymanie Marcusa Rashforda. Jednocześnie szuka rozwiązania, gdyż nie chce płacić Manchesterowi United tak dużych pieniędzy - informuje "talkSPORT".

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford w Barcelonie na kolejny sezon? Gigant stawia warunki

Marcus Rashford latem przeniósł się do Barcelony w ramach wypożyczenia. Jego status na Old Trafford zmienił się już wcześniej, gdyż mocno poróżnił się z Rubenem Amorimem. Manchester United najpierw wypożyczył go do Aston Villi, a kilka miesięcy później dogadał się z hiszpańskim gigantem. Hansi Flick od początku okienka naciskał na wzmocnienie ofensywy, a klub najpierw spoglądał na Nico Williamsa czy Luisa Diaza. Ostatecznie stanęło na Angliku, na co wpływ miały oczywiście również kwestie finansowe.

Kluby ustaliły w umowie opcję wykupu na poziomie 30 milionów euro. Po kilku miesiącach Barcelona jest zdecydowana, aby zatrzymać Rashforda na dłużej. Choć nie jest on największą gwiazdą drużyny, okazał się bardzo pomocny w kluczowym momencie i daje znacznie więcej opcji w ofensywie. Flick jest zadowolony z jego ciężkiej pracy, formy i mentalności, dlatego wyraził zgodę na dalszą współpracę.

Teraz Barcelona musi dogadać się z Manchesterem United. Chce mieć Rashforda również na kolejny sezon, ale jednocześnie nie zamierza płacić za niego 30 milionów euro. Przedstawi Anglikom dwa możliwe rozwiązania – wynegocjowanie korzystniejszych warunków wykupu lub kolejne wypożyczenie z podobną kwotą za transfer definitywny.

🚨 Barcelona are keen to keep Marcus Rashford but have no intention of triggering the €30M buy option in his loan deal from Manchester United.



The Catalans have presented two alternatives to United: Reduce the option to buy fee or agree to a second loan with a conditional… pic.twitter.com/7cIs1Dm2rs — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 15, 2026

Trudno przewidzieć, jak na te opcje zareaguje Manchester United. Rashford pragnie grać jedynie na Camp Nou i wierzy, że Barcelonie uda się go wykupić.