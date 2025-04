Barcelona myśli o wzmocnieniach. Flick zablokował transfer

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joan Garcia nie trafi do Barcelony? Flick wstrzymał transfer

FC Barcelona jeszcze na początku sezonu miała olbrzymie problemy z pozycją bramkarza. Z powodu kontuzji na wiele miesięcy wypadł Marc-Andre ter Stegen. W jego miejsce podpisano kontrakt z Wojciechem Szczęsnym, a pierwszym golkiperem został Inaki Pena.

Z tego powodu Duma Katalonii rozpoczęła poszukiwania młodego, a zarazem zdolnego bramkarza, który w perspektywie najbliższych lat zostanie nową jedynką. Wybór padł na Joana Garcię, czyli zawodnika Espanyolu, o którego zabiegają topowe kluby w Europie.

Okazuje się jednak, że Ter Stegen jest coraz bliżej powrotu na boisko. Do tego wiadomo już, że Wojciech Szczęsny zostanie w Barcelonie na przyszły sezon, a ponadto ważny kontrakt wciąż ma Inaki Pena. Wychodzi więc na to, że nowy bramkarz na chwilę obecną nie jest potrzebny. Z takiego założenia wyszedł Hansi Flick, który według portalu El Nacional zablokował transakcję z udziałem Garcii.

Źródło poinformowało, że Deco był gotów zapłacić ok. 30 milionów euro klauzuli odstępnego. Jednak niemiecki szkoleniowiec zwrócił się do Joana Laporty oraz dyrektora sportowego z prośbą, aby wstrzymać rozwijające się negocjacje. Powodem jest fakt, że Flick w pełni ufa wracającemu po kontuzji rodakowi i woli zaoszczędzić pieniądze bądź zainwestować we wzmocnienia na innych pozycjach.