Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona i Partey rozpoczęli rozmowy

FC Barcelona rozpoczęła rozmowy z Thomasem Parteyem w sprawie potencjalnego wolnego transferu tego lata. Kontrakt piłkarza z Arsenalem wygasa pod koniec czerwca i mimo że Mikel Arteta publicznie wyraził chęć zatrzymania pomocnika, to negocjacje nieustannie się przeciągają.

Opóźnienie w rozmowach z Arsenalem zachęciło Barcelonę, a także Atletico Madryt, do zainteresowania się ghańskim pomocnikiem. Obie drużyny poszukują wzmocnień w środku pola bez ponoszenia dużych kosztów. Partey jest postrzegany jako idealny kandydat do wzmocnienia drugiej linii Dumy Katalonii. Popiera to także Hansi Flick, który jest wielkim fanem zawodnika.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Partey chciałby zostać w Londynie m.in. ze względów rodzinnych, ale jednocześnie pragnie umowy, która nie będzie wiązała się ze znaczną obniżką wynagrodzenia. Piłkarz zdaje sobie sprawę, że może to być jego ostatni duży kontrakt w karierze. W tym miesiącu kończy 32 lata i będzie dążył do porozumienia, które odzwierciedla jego status jako jednego z najważniejszych graczy w klubie.

Barcelona wciąż zmaga się z ograniczeniami Finansowego Fair Play, dlatego perspektywa pozyskania czołowego gracza za darmo jest dla nich bardzo atrakcyjna. Poza Dumą Katalonii i Atletico piłkarz Arsenalu przyciągnął również zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej, ale to właśnie kataloński gigant wykonał pierwszy poważny ruch.