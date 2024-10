Barcelona śledzi utalentowanego zawodnika. Chciała pozyskać go już w sierpniu

Barcelona chce pozyskać Marca Pubilla, prawego obrońcę występującego na co dzień w drugiej lidze hiszpańskiej w barwach Almerii - podaje Fichajes.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Marc Pubill na liście wielkich klubów Europy

Marc Pubill to młody prawy obrońca Almerii, klubu występującego w drugiej lidze hiszpańskiej. Jest jednym z najbardziej obiecujących talentów hiszpańskiego futbolu i przyciągnął zainteresowanie czołowych zespołów, w tym Barcelony.

21-letni Pubill wyróżnia się dobrą grą w defensywie, a także w ofensywie. Ma być jednym z głównych celów transferowych katalońskiego klubu w nadchodzących okienkach transferowych.

Pubill udowodnił, że jest kompletnym obrońcą łączącym szybkość, wizję gry i solidność w obronie. To cechy, które sprawiły, że stał się kluczowym zawodnikiem na prawej flance andaluzyjskiego klubu.

Jego młody wiek nie stanowi przeszkody w braniu odpowiedzialności za zespół na boisku. Dojrzałość 21-latka przyciągnęła uwagę europejskich skautów.

Barcelona chce zwiększyć głębię składu w defensywie i bacznie obserwuje kroki Hiszpana. Według nich gracz o jego profilu mógłby idealnie wpasować się w ofensywny styl gry klubu.

Inne europejskie zespoły także uważają Pubilla za atrakcyjną opcję na letni rynek transferowy. Jego obecny kontrakt z Almerią aż do 2029 roku zapewnia mu stabilność, ale możliwość przejścia do klubu o większych możliwościach wydaje się coraz bardziej realna.

Co ciekawe Barcelona chciała go pozyskać już w letnim okienku transferowym, kiedy szukała zastępcy dla Cancelo. Ostatecznie nie doszło jednak do finalizacji transferu.

Czytaj dalej: Real Madryt może pozyskać gwiazdę Man City. To byłby transferowy hit