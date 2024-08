Barcelona znalazła alternatywę dla Cancelo. Transfer o krok

Barcelona zrozumiała, że transfer Joao Cancelo nie jest osiągalny. Jak informuje SPORT, w zamian do klubu ma dołączyć Marc Pubill.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Marc Pubill zamiast Cancelo. Barcelona wypożyczy piłkarza

Trwające letnie okno transferowe to dla Barcelony bardzo intensywny okres. Joan Laporta i Deco starają się stworzyć kadrę, która mogłaby powalczyć o najwyższe cele w rozpoczętym już sezonie 2024/2025. Nie jest to komfortowa sytuacja dla Hansiego Flicka, ale z drugiej strony niemiecki szkoleniowiec na pewno nie będzie narzekał na wzmocnienia.

Przez długi czas celem Barcelony był Joao Cancelo. Portugalczyk spędził w Dumie Katalonii cały poprzedni sezon i przekonał do siebie włodarzy. Niestety wymagania Manchesteru City nie pozwoliły Blaugranie na stałe wykupienie bocznego obrońcy. Ponoć ma się on udać do Arabii Saudyjskiej.

W związku z tym Barcelona musiała znaleźć alternatywę, aby uzupełnić braki na bokach obrony. Wydawało się, że sprawa jest już zamknięta i rolę Joao Cancelo przejmie Hector Fort. Jednak gazeta “SPORT” informuje, że Duma Katalonii jest w trakcie rozmów dotyczących wypożyczenia Marca Pubilla. Prawy defensor Almerii zrobił dobre wrażenie na igrzyskach olimpijskich, na których zdobył z kolegami złoty medal.

W poprzednim sezonie La Liga Marc Pubill rozegrał 23 mecze, notując w nich jednego gola oraz trzy asysty. Jego dorobek mógł być znacznie lepszy, ale opuścił 22 spotkania z powodu kontuzji.

