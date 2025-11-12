FC Barcelona skontaktowała się z agentem Victora Osimhena. Jak poinformował portal Fichajes, Duma Katalonii postrzega napastnika jako następcę Roberta Lewandowskiego.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona skontaktowała się z Osimhenem

FC Barcelona rozpoczęła działania w sprawie sprowadzenia nowego napastnika. Jak poinformował portal Fichajes, klub skontaktował się z agentem Victora Osimhena, który jest postrzegany jako potencjalny następca Roberta Lewandowskiego.

Duma Katalonii od dłuższego czasu szuka zawodnika, który mógłby w przyszłości przejąć rolę lidera ataku. Deco i jego dział sportowy uważają, że Osimhen idealnie pasuje do profilu, jakiego potrzebuje zespół. Konkretnie chodzi o snajpera silnego fizycznie, szybkiego, skutecznego oraz z dużym potencjałem do rozwoju.

Według źródeł, klub analizuje możliwość przeprowadzenia transferu już latem przyszłego roku. Osimhen ma być bardziej realistyczną opcją niż inne nazwiska z czołówki, takie jak Erling Haaland czy Julián Alvarez. Przede wszystkim chodzi o jego koszt, który mógłby być niższy i lepiej dopasowany do sytuacji finansowej Barcelony.

Sytuacja Lewandowskiego wciąż nie została wyjaśniona. Hiszpańskie źródła przekazują sprzeczne informacje o przyszłości Polaka w Barcelonie, ale to nie zmienia faktu, że klub poszukuje jego następcy.