Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona wyceniła młodego zawodnika. Zgłosił, że chce odejść

FC Barcelona jest znana z tego, że regularnie stawia na młodych zawodników. Jednak oczywiście nie wszyscy piłkarze akademii mogą liczyć na szybką szansę w pierwszym zespole. Taka właśnie sytuacja spotkała Jana Virgilego, który na kolejny sezon został ponownie skierowany do Barcy Atletic.

Jak się okazuje, to nie spodobało się piłkarzowi, który chciałby rywalizować na dużo wyższym poziomie. Być może zawodnik miałby inne podejście gdyby druga drużyna Dumy Katalonii utrzymała się w 3. lidze. Jednak poprzedni sezon był wyjątkowo nieudany dla Barcy Atletic i teraz zespół musi walczyć o powrót.

Jan Virgili występuje na pozycji skrzydłowego, a jego obecna wartość rynkowa wynosi 3 miliony euro. Zawodnik jest uznawany za naprawdę spory talent, ale konkurencja w klubie blokuje mu możliwość debiutu w pierwszym zespole. W związku z tym 19-latek chciałby spróbować sił w zupełnie innym miejscu.

Według Mundo Deportivo władze FC Barcelony wyceniły już zawodnika, myśląc jednocześnie o przyszłości. Dyrektor sportowy Deco zakomunikował Virgilemu, że jeśli nie docenia on możliwości gry w niższych ligach, to oczekuje za jego transfer solidnej opłaty. Ma to być kwota w granicach 4 milionów euro oraz dodatkowo 50% od kolejnej sprzedaży. To dość znany zabieg w przypadku transferów młodych talentów.