fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Deco sugeruje sprzedaż. Barcelona zatrzyma Araujo

Barcelona sfinalizowała już transfer Joana Garcii, a teraz pracuje nad sprowadzeniem Nico Williamsa. Z pewnością musi podjąć poważny wysiłek finansowy, aby ostatecznie potwierdzić hitowy ruch z udziałem gwiazdy Athletic Club. Na ten moment nic nie jest przesądzone, ale dla skrzydłowego przeprowadzka do Katalonii jest priorytetowa.

Na dalszym etapie letniego okienka Blaugrana będzie szukać funduszy ze sprzedaży niektórych zawodników. W klubie panuje nadzieja, że nie będzie trzeba żegnać którejś z największych gwiazd zespołu. Z tego względu Deco dementuje, jakoby na wylocie znajdował się Ronald Araujo. Celem jest utrzymanie jakości w kadrze, a Urugwajczyka uważa się za najlepszego defensora, jeśli tylko po dłuższej przerwie od gry wreszcie wróci do swojej najwyższej dyspozycji.

Araujo cieszy się zainteresowaniem takich klubów, jak Bayern Monachium czy Juventus, ale o sprzedaży w tym momencie nie ma mowy. Deco przesądza natomiast o odejściu innego ze środkowych obrońców. Nietykalny jest oczywiście Pau Cubarsi, a Inigo Martinez to prawdziwy żołnierz dla Hansiego Flicka. Sezon 2024/2025 był przełomowy także dla Erica Garcii, który okazał się niezwykle przydatny, przede wszystkim dzięki swojej wszechstronności. Najniżej stoją notowania Andreasa Christensena i to właśnie najprawdopodobniej on będzie zmuszony do odejścia.

Christensen wzbudza zainteresowanie na Wyspach Brytyjskich i w Arabii Saudyjskiej. Nie będzie miał problemów ze znalezieniem nowego klubu.