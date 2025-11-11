Barcelona, Real Madryt i nie tylko. Giganci powalczą o niemiecki talent

FC Barcelona oraz Real Madryt mogą stoczyć walkę o transfer Kenneta Eichhorna z Herthy Berlin. Młody Niemiec znajduje się też na celowniku m.in. Manchesteru United czy też Bayernu Monachium - donosi "Sky Sports".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Herthy Berlin

Kennet Eichorn łączony z gigantami

Kennet Eichhorn to bez wątpienia jeden z największych niemieckich talentów. Defensywny pomocnik ma dopiero 16 lat, a już odgrywa znaczącą rolę w koszulce Herthy Berlin na zapleczu Bundesligi. Kariera nastolatka rozwija się w zawrotnym tempie i lada moment może być bohaterem głośnego transferu. Zawodnik stołecznej drużyny wzbudza bowiem olbrzymie zainteresowanie na rynku.

Z informacji przekazanych przez „Sky Sports” dowiadujemy się, że Kennet Eichhorn jest łączony z gigantami. 16-latek znalazł się bowiem pod obserwacją FC Barcelony, Realu Madryt, Manchesteru United, Paris Saint-Germain oraz Bayernu Monachium. Nastolatek trafił również na radary Eintrachtu Frankfurt, Borussii Dortmund czy też Bayeru Leverkusen.

Zapowiada się zatem ekscytująca walka o transfer Kenneta Eichhorna. Jak wiadomo, zimowe okienko zbliża się wielkimi krokami, ale do dopięcia transakcji jest jeszcze daleka droga. Giganci jednak mogą się wstrzymać z pozyskaniem 16-latka, aby zawodnik złapał jeszcze większe doświadczenie w seniorskiej piłce. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja środkowego pomocnika.

Kennet Eichhorn w obecnym sezonie rozegrał 10 spotkań w seniorskich barwach Herthy Berlin. 16-latek jeszcze nie ma koncie trafienia oraz asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika na sześć milionów euro.