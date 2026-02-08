Barcelona przygotowuje 180 milionów na trzy wielkie transfery

Barcelona przygotowuje się do letniej transferowej ofensywy. Według serwisu "Fichajes", Duma Katalonii może wydać nawet 180 milionów na trzy transfery: Marcusa Rashforda, Juliana Alvareza oraz Alessandro Bastoniego.

Barcelona mogłaby pozyskać latem Alvareza i Bastoniego

Barcelona w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Zespół Hansiego Flicka co prawda miał pewne trudności w pierwszej fazie rozgrywek, ale z czasem gra i forma zaczęła wyglądać coraz lepiej. Dlatego też obecnie Duma Katalonii wymieniana jest jako główny faworyt do wygrania nie tylko hiszpańskiej La Liga, ale może i nawet Ligi Mistrzów.

Niemniej wiadomo, że latem klub będzie szukał najprawdopodobniej nowego napastnika. Nie jest bowiem tajemnicą, że kończący się kontrakt Roberta Lewandowskiego może nie zostać przedłużony. Poza tym klub szykuje się także na inne ruchy. Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, Barcelona przygotowuje nawet 180 milionów euro na trzy wielkie letnie transfery. Chodzi o wykupienie Marcusa Rashforda z Manchesteru United, pozyskanie Juliana Alvareza z Atletico Madryt oraz Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan.

Pewnym jest, że wykup Marcusa Rashforda kosztować ma około 30 milionów euro. Jak przekonują dziennikarze tego serwisu, za Alvareza Duma Katalonii mogłaby zapłacić około 85 milionów euro, co jak na klasę tego napastnika wydaje się dobrą ofertą. Z kolei Alessandro Bastoni, który jest głównym celem do wzmocnienia defensywy, ma kosztować niespełna 70 milionów euro. W sumie więc Barcelona zyskałaby trzech bardzo wartościowych graczy na stałe do swojego zespołu.

