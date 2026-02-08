Manchester United wciąż myśli o trenerze na nowy sezon. Przymierzany do pracy na Old Trafford był Luis Enrique, ale ten nie jest przekonany do projektu - informuje "Daily Mirror".

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Luis Enrique

Enrique woli PSG od Manchesteru United

Manchester United osiąga świetne wyniki pod wodzą Michaela Carricka, który zastąpił na początku roku Rubena Amorima. Do tej pory poprowadził zespół w czterech meczach, wygrywając każdy z nich – ograł takich rywali, jak Arsenal, Tottenham czy Manchester City. Wciąż jest jednak uważany za trenera tymczasowego, a jego umowa wygasa wraz z końcem obecnego sezonu.

Czerwone Diabły mają przed sobą kluczową decyzję – do tej pory nie rozpatrywały Carricka jako kandydata docelowego, a do pracy na Old Trafford przymierzane były takie nazwiska, jak Mauricio Pochettino, Oliver Glasner czy Andoni Iraola. Manchester United z chęcią zatrudniłby też Luisa Enrique, który znakomicie odnalazł się na Parc des Princes, zdobywając z paryskim klubem pierwszą w historii Ligę Mistrzów.

Jakiś czas temu pojawiły się w mediach doniesienia, że Hiszpan jest gotowy na objęcie nowego projektu i najprawdopodobniej opuści Paris Saint-Germain. Manchester United nawiązał więc nawet rozmowy w sprawie przyszłej współpracy, ale nie przyniosły one zamierzonego rezultatu.

Enrique nie jest zainteresowany posadą na Old Trafford. Wątpi w to, że uda mu się na dłuższą metę wyprowadzić klub na prostą. Zamiast tego, skłania się jednak ku pozostaniu w Paris Saint-Germain na kolejne lata.