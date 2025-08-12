Barcelona zatrzyma gwiazdę na dłużej. Wszystko już dogadane

Barcelona dogadała warunki nowego kontraktu dla Julesa Kounde. "Mundo Deportivo" sugeruje, że oficjalne potwierdzenie może pojawić się w tym tygodniu.

fot. Aflo Co. Ltd. Na zdjęciu: Jules Kounde i Robert Lewandowski

Kounde nigdzie się nie wybiera. Wszystko dogadane

Barcelona podczas tego lata skupia się nie tylko na wzmocnieniach, ale również zatrzymaniu swoich najważniejszych piłkarzy. Hansi Flick w ciągu roku zdołał stworzyć niezwykle atrakcyjny i jakościowy zespół, więc wyciągnięcie z niego kluczowych elementów byłoby bolesne. Wielu graczy jest łączonych z opuszczeniem Katalonii, ale ta, mimo swoich finansowych problemów, daje radę się temu opierać. W ostatnim czasie toczyły się negocjacje między Deco a otoczeniem Julesa Kounde.

Strony bez większych problemów zdołały się porozumieć, a Kounde nie zakładał transferu do innej ekipy. Choć oczywiście w swoich składach widzą go giganci Premier League, on wiąże przyszłość z Barceloną, gdzie odgrywa kluczową rolę. Hansi Flick w minionym sezonie korzystał z niego w zdecydowanej większości spotkań.

Kounde przedłuży wygasającą w 2027 roku umowę i zwiąże się do 2030 roku. Szczegóły współpracy zostały już dogadane. „Mundo Deportivo” twierdzi, że oficjalny komunikat w tej sprawie może pojawić się nawet w tym tygodniu. Barcelona odpowiada tym samym na doniesienia o sprzedaży francuskiego defensora.

Kounde gra dla Barcelony od 2022 roku. Wówczas przeniósł się z Sevilli za kwotę 50 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał aż 53 spotkania, notując w tym czasie cztery bramki oraz osiem asyst.