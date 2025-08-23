Barcelona pod ścianą. Nowy zawodnik musi odejść z klubu

FC Barcelona ma problem z zarejestrowaniem kilku zawodników. Wśród nich jest m.in. Roony Bardghji. Jak podaje Sport, skrzydłowy może opuścić klub i udać się na wypożyczenie.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Roony Bardghji może odejść z Barcelony na wypożyczenie

FC Barcelona przeprowadziła latem trzy transfery, nie wydając na wzmocnienia nawet 30 milionów euro. Największym wydatkiem było pozyskanie nowego bramkarza. Joan Garcia kosztował Dumę Katalonii 25 milionów euro. Na zasadzie wypożyczenia do Hiszpanii trafił Marcus Rashford. Z kolei nieco ponad 2 mln euro mistrz La Liga zapłacił za utalentowanego skrzydłowego Roony’ego Bardghjia.

Przed pierwszym meczem w lidze Barcelona miała duże problemy z rejestracją nowych piłkarzy. Ostatecznie udało im się na czas zgłosić zarówno Garcię, jak i Rashforda. Do gry uprawniony wciąż nie jest Bardghji, który prawdopodobnie będzie musiał opuścić klub.

Z informacji podanych przez dziennik Sport wynika, że Blaugrana nie jest w stanie zarejestrować 19-latka. Sytuacji nie zmieni nawet możliwe odejście Oriola Romelu i Inakiego Peni. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to tymczasowe rozstanie, czyli konkretnie mówiąc wypożyczenie na jeden sezon do innego klubu.

Bardghji uczestniczył w tournée przedsezonowym Barcelony w Azji. Szwed zagrał w trzech meczach, zdobywając jedną bramkę. Na boisku pojawił się również w Pucharze Gampera przeciwko Como, wchodząc na murawę w 79. minucie, kiedy zastąpił Lamine Yamala.

Warto dodać, że na rejestrację wciąż czeka również Wojciech Szczęsny. Były reprezentant Polski przedłużył ostatnio kontrakt z klubem o kolejne dwa lata. W przypadku bramkarza zmiana statusu dot. rejestracji ma nastąpić w momencie odejścia Inakiego Peni.