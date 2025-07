Barcelona rozstaje się z zawodnikiem. Transfer na ostatniej prostej

Barcelona sprzedaje pomocnika Pablo Torre. Jak informuje Fabrizio Romano, 22-latek zasili szeregi RCD Mallorca, a oficjalne ogłoszenie transferu to kwestia najbliższych dni.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Pablo Torre bliski transferu do RCD Mallorca

FC Barcelona wciąż zmaga się z problemami finansowymi, ale nie oznacza to, że pozostaje bierna na rynku transferowym. Priorytetem trenera Hansiego Flicka był Nico Williams z Athleticu Bilbao, lecz hiszpański skrzydłowy zdecydował się przedłużyć kontrakt z baskijskim klubem aż do 2035 roku.

W stolicy Katalonii zapowiada się również kilka pożegnań, a jednym z zawodników, który opuści Camp Nou, jest Pablo Torre. Fabrizio Romano poinformował, że transfer 22-letniego pomocnika do RCD Mallorca jest już niemal dopięty. Dziennikarz opatrzył wiadomość swoim charakterystycznym „Here we go”, co niemal zawsze oznacza, że formalności są na finiszu.

Torre ma trafić do zespołu z Balearów za kwotę 5 milionów euro. Choć będzie to transfer definitywny, Barcelona zabezpieczyła się na wypadek ewentualnego rozwoju piłkarza. Umowa zawiera klauzulę odkupu oraz zapis o 50 proc. udziale Blaugrany z kolejnej sprzedaży.

Początkowo Torre nie był przekonany do odejścia z Barcelony, jednak wizja regularnych występów w barwach Mallorki ostatecznie przekonały pomocnika do zmiany otoczenia. Przypomnijmy, że ofensywny zawodnik trafił do katalońskiego giganta z Racingu Santander w 2022 roku. W barwach Barcelony rozegrał łącznie 27 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty.