Barcelona otrzymała ofertę. Padła konkretna kwota za gracza

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Clement Lenglet na wylocie z Barcelony

FC Barcelona wypożyczyła Clementa Lengleta do Atletico Madryt w sierpniu ubiegłego roku. Natomiast w poprzednich sezonach środkowy obrońca spędził czas w dwóch klubach Premier League – Tottenhamie Hotspur i Aston Villi. Teraz władze katalońskiego giganta chcą definitywnie zakończyć współpracę z Francuzem, a na horyzoncie pojawiło się już konkretne zainteresowanie.

Według informacji podanych przez “Relevo”, Atletico złożyło ofertę w wysokości 8 milionów euro za Lengleta. Tymczasem Duma Katalonii oczekuje 12 milionów euro, co oznacza, że negocjacje wciąż trwają i strony są jeszcze daleko od pełnego porozumienia. Mimo to transfer może zostać sfinalizowany za około 10 milionów euro, co wydaje się rozsądnym kompromisem dla obu klubów.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony” (WIDEO)

Clement Lenglet rozegrał w tym sezonie 25 meczów w barwach Rojiblancos. Strzelił dwa gole i dorzucił dwie asysty. Francuski stoper dobrze czuje się w Madrycie i jest otwarty na pozostanie w klubie na stałe. Przypomnijmy, że Barcelona sprowadziła Lengleta z Sevilli w 2018 roku, płacąc za niego blisko 36 milionów euro.