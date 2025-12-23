FC Barcelona rozgląda się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, otoczenie jednego z zawodników zaoferowało usługi Dumie Katalonii. A chodzi o Axela Disasiego z Chelsea - przekazuje "SPORT".

Axel Disasi wyląduje w FC Barcelonie?

FC Barcelona przechodziła przez dość ciężki okres w trwającej kampanii. Podopieczni Hansiego Flicka jednak wrócili na dobre tory i wykorzystali wpadki Realu Madryt. Dziś Duma Katalonii zasiada na fotelu lidera La Ligi, mając cztery oczka przewagi nad swoim odwiecznym rywalem. Tymczasem w obozie mistrza Hiszpanii nie ma czasu na odpoczynek, ponieważ trwają prace nad wzmocnieniami.

Tymczasem z obozu FC Barcelony docierają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe. Serwis „SPORT” potwierdził, że Duma Katalonii rozgląda się za wzmocnieniami, ale na ich stole pojawiła się bardzo ciekawa opcja. Otóż otoczenie jednego z zawodników zaoferowało usługi piłkarza mistrzom Hiszpanii. Chodzi o Axela Disasiego, który znajduje się na wylocie z Chelsea.

FC Barcelona ma zatem wszystkie karty w rękawie. Francuski defensor znajduje się również w kręgu zainteresowań AC Milanu. Rossoneri planują złożyć ofertę za gracza The Blues, ale ten z pewnością wolałby przeprowadzkę do Hiszpanii. Czas pokaże, jak finalnie rozstrzygnie się kwestia przyszłości wychowanka Stade Reims.

Axel Disasi w obecnym sezonie nie jest zgłoszony przez Chelsea do rozgrywek. Francuz rozegrał jedynie dwa spotkania w spotkania w drugim zespole The Blues. Sytuacja defensora nie należy do najprostszych, więc nic dziwnego, że strony zamierzają zakończyć współpracę.