Barcelona obserwuje holenderską gwiazdę. Ciekawy transfer na horyzoncie

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Kees Smit na celowniku Dumy Katalonii

FC Barcelona od wielu lat chętnie sięga po holenderskich piłkarzy, którzy idealnie wpisują się w filozofię gry katalońskiego giganta. Teraz na celowniku Blaugrany znalazł się Kees Smit. Zaledwie 19-letni pomocnik AZ Alkmaar uchodzi za jeden z największych talentów swojego pokolenia.

Świetna forma młodego Holendra sprawiła, że znalazł się na radarze europejskich gigantów. Jak informuje Matteo Moretto dziennika „Marca”, Katalończycy regularnie wysyłają swoich skautów na mecze AZ, żeby z bliska obserwować postępy Smita. Sytuację 19-latka monitorują również Real Madryt, Manchester City, Atletico Madryt i Chelsea.

Sam zawodnik nie ukrywa swojej sympatii do Blaugrany. – Oglądam prawie każdy mecz Barcelony. To po prostu mój ulubiony klub – przyznał Smit w jednym z wywiadów udzielonych w listopadzie, czym tylko podsycił spekulacje dotyczące swojej przyszłości.

Kontrakt Keesa Smita z AZ Alkmaar obowiązuje do czerwca 2028 roku. Coraz częściej mówi się, że już w letnim oknie transferowym może dojść do konkretnego ruchu, jeśli któryś z gigantów zdecyduje się złożyć satysfakcjonującą ofertę. Szacuje się, że kwota odstępnego mogłaby wynieść około 25 milionów euro. W trwającym sezonie pomocnik rozegrał 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zanotował pięć asyst.