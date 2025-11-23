Barcelona obserwuję gwiazdę Chelsea! Hit transferowy wisi w powietrzu

FC Barcelona szuka zawodnika, który zwiększy głębie składu w ofensywie. Z informacji serwisu Fichajes wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Pedro Neto. Chelsea oczekuje co najmniej 80 milionów euro za portugalską gwiazdę.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Deco

Pedro Neto w kręgu zainteresowań FC Barcelony

FC Barcelona w wielkim stylu wróciła na Spotify Camp Nou. Pierwszy mecz po listopadowej przerwie reprezentacyjnej zakończył się wysokim zwycięstwem. Katalończycy pokonali Athletic Bilbao aż (4:0), a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski.

Mistrz Hiszpanii oprócz rywalizacji na boisku, nie zapomina również o przyszłości i wzmocnieniach pierwszego zespołu. Wiadomo już, że Deco pracuje nad transferem środkowego obrońcy i napastnika. Natomiast w grę wchodzi również ściągnięcie skrzydłowego. Według najnowszych informacji serwisu Fichajes atrakcyjną opcją dla Barcelony ma być zawodnik Chelsea – Pedro Neto.

Problem w tym, że The Blues widzą w nim kluczowego zawodnika i gwiazdę zespołu. W związku z tym negocjację miałyby rozpocząć się od kwoty 80 milionów euro. Biorąc pod uwagę fakt, że Barcelona ma problemy finansowe, taka kwota wydaje się zbyt duża. Niemniej jednak Pedro Neto będzie uważnie obserwowany przez władze Blaugrany w kontekście ewentualnego transferu w przyszłości.

Neto trafił do Chelsea latem 2024 roku z Wolverhampton. Od początku pobytu w klubie wystąpił w 67 meczach, w których zdobył 13 goli i zanotował 11 asyst. Kontrakt z The Blues obowiązuje go do czerwca 2031 roku.