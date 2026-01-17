Harry Kane pod obserwacją FC Barcelony
FC Barcelona ma spory ból głowy. Mistrzowie Hiszpanii wkrótce muszą podjąć decyzję dotyczącą przyszłości Roberta Lewandowskiego. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski wygasa bowiem wraz z końcem czerwca. Duma Katalonii ma na oku sporą liczbę zawodników, którzy mogliby wejść w buty 37-latka, ale nie podjęto jeszcze żadnej ważnej decyzji.
Od kilku miesięcy z przeprowadzką do FC Barcelony jest łączony Harry Kane. Jednak angielski zawodnik niekoniecznie ma chęć rozstawać się z Bayernem Monachium. Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie potencjalnych przenosin napastnika do Hiszpanii przekazuje „Marca”. Otóż Duma Katalonii stale obserwuje sytuację wicemistrza Europy.
Transfer Harry’ego Kane’a będzie jednak trudny do zrealizowania dla FC Barcelony. Nie tylko chodzi o chęć Anglika do przenosin. Duma Katalonii zmaga się z problemami finansowymi, a za przyjście kapitana Synów Albionu trzeba będzie sporo zapłacić. Czas pokaże, czy mistrzowie Hiszpanii finalnie pozyskają napastnika Bawarczyków.
Harry Kane w obecnym sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Reprezentant Anglii może się pochwalić doskonałymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 31 trafień, a także zaliczył cztery asysty.