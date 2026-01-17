FC Barcelona może przeprowadzić niezwykle głośny transfer. Na celowniku Dumy Katalonii znalazł się Harry Kane z Bayernu Monachium. Anglik jest stale przez nich obserwowany - donosi "Marca".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Harry Kane pod obserwacją FC Barcelony

FC Barcelona ma spory ból głowy. Mistrzowie Hiszpanii wkrótce muszą podjąć decyzję dotyczącą przyszłości Roberta Lewandowskiego. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski wygasa bowiem wraz z końcem czerwca. Duma Katalonii ma na oku sporą liczbę zawodników, którzy mogliby wejść w buty 37-latka, ale nie podjęto jeszcze żadnej ważnej decyzji.

Od kilku miesięcy z przeprowadzką do FC Barcelony jest łączony Harry Kane. Jednak angielski zawodnik niekoniecznie ma chęć rozstawać się z Bayernem Monachium. Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie potencjalnych przenosin napastnika do Hiszpanii przekazuje „Marca”. Otóż Duma Katalonii stale obserwuje sytuację wicemistrza Europy.

Transfer Harry’ego Kane’a będzie jednak trudny do zrealizowania dla FC Barcelony. Nie tylko chodzi o chęć Anglika do przenosin. Duma Katalonii zmaga się z problemami finansowymi, a za przyjście kapitana Synów Albionu trzeba będzie sporo zapłacić. Czas pokaże, czy mistrzowie Hiszpanii finalnie pozyskają napastnika Bawarczyków.

Harry Kane w obecnym sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Reprezentant Anglii może się pochwalić doskonałymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 31 trafień, a także zaliczył cztery asysty.