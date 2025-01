Barcelona nie zrezygnowała z wielkiego transferu. To cel na lato

dpa picture alliance / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Joan Laporta

Barcelona ma być aktywna w kolejnym okienku

Barcelona funkcjonuje na granicy Financial Fair Play. Duma Katalonii od dłuższego czasu wręcz walczy o możliwość rejestracji wszystkich zawodników, którzy aktualnie są związani kontraktami z klubem. Aktualnie Blaugrana nie jest w stanie zarejestrować dwóch piłkarzy – Daniego Olmo i Pau Victora. Joan Laporta oczywiście nie traci nadziei, a Barca najprawdopodobniej wejdzie na drogę sądową, gdzie powalczy o zastosowanie środka zapobiegawczego.

Wideo: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Czy aktualne problemy wpływają na plany klubu na kolejne okienko? Wszystko wskazuje na to, że skoro Barcelona obecnie spełnia regułę 1:1 w FFP, to lato na Camp Nou może być gorące. Zgodnie z zapowiedziami wicemistrzowie Hiszpanii nie zrezygnowali ze starań o Nico Williamsa. Potwierdza to Matteo Moretto.

Nico Williams miał być zainteresowany przeprowadzką do stolicy Katalonii, ale ostatecznie postanowił nie zmieniać klubowych barw. Napastnik przed transferem zamierzał rozegrać jeszcze jeden sezon w koszulce Athleticu Bilbao. Barca ma nadzieję, że reprezentant Hiszpanii nie zmienił zdania i nadal jest chętny na przenosiny na Camp Nou. Oczywiście za 22-latka będzie trzeba sporo zapłacić.