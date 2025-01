La Liga zdecydowała ws. rejestracji Olmo. Fatalne informacje dla Barcelony

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Dani Olmo oraz Pau Victor wciąż bez rejestracji

Ostatnie dni są pełne wrażeń i to niekoniecznie tych pozytywnych dla Daniego Olmo oraz Pau Victora. Przypomnijmy, że wymienieni zawodnicy przez pierwszą część sezonu byli warunkowo zarejestrowani do rozgrywek La Ligi, ponieważ mogli zająć miejsce kontuzjowanych piłkarzy. FC Barcelona miała czas do pierwszego stycznia, by przesłać niezbędną dokumentację i zaprezentować gwarancje finansowe.

Włodarze Dumy Katalonii się spóźnili, ale mimo to liczyli, że ich wniosek ostatecznie zostanie rozpatrzony pozytywnie. Nic z tego – obaj zawodnicy zostali wyrejestrowani, a La Liga oraz Hiszpańska Federacja Piłkarska (RFEF) właśnie poinformowały, że piłkarzom nie zostaną przyznane nowe licencje. Zatem klubowi z Camp Nou pozostało już tylko wejść na drogę sądową, by zawnioskować o zastosowanie środka zapobiegawczego.

Decyzja w tej sprawie powinna zapaść do wtorku, 7 stycznia. W tym momencie Dani Olmo oraz Pau Victor nie mogą więc grać w oficjalnych rozgrywkach. Warto dodać, że były gwiazdor Lipska posiada specjalny zapis w swoim kontrakcie, dzięki któremu może odejść z Barcelony na zasadzie wolnego transferu, w przypadku braku rejestracji. Agent 26-latka zapewnia jednak, że priorytetem Hiszpana jest pozostanie w ekipie Blaugrany.