Barcelona nie wyklucza transferu obrońcy. Padło konkretne nazwisko

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Cancelo może zostać na Camp Nou. Barcelona rozważa transfer

FC Barcelona każdy transfer, jaki przeprowadza, musi starannie przemyśleć i przeanalizować. Nie tylko pod kątem sportowym, ale przede wszystkim finansowym. Problem z rejestracją nowych zawodników wciąż nie pozwala im na swobodne działanie na rynku transferowym. Między innymi dlatego w styczniu nie sprowadzono żadnego środkowego obrońcy, a w zamian wypożyczony został Joao Cancelo.

Przyjście reprezentanta Portugalii pozwoliło im na większe pole manewru w ułożeniu wyjściowej jedenastki. 31-latek może grać zarówno po prawej, jak i lewej stronie obrony. W ten sposób w razie potrzeby do środka może zostać przesunięty na przykład Jules Kounde.

Cancelo, na razie gra mało. Od momentu ponownego dołączenia do Blaugrany, wystąpił tylko w 6 meczach, w których spędził na boisku zaledwie 248 minut. Mimo to FC Barcelona nie wyklucza wykupienia zawodnika na stałe po okresie wypożyczenia. Tak przynajmniej twierdzi dziennik Sport, który sugeruje, że piłkarz chce za wszelką cenę zostać na Camp Nou.

To już druga przygoda Cancelo z Dumą Katalonii. Wcześniej również przebywał w klubie na zasadzie wypożyczenia w sezonie 2023/2024. Wtedy rozegrał łącznie 42 mecze, w których zdobył 4 gole i zanotował 5 asyst. Na co dzień jest związany kontraktem z saudyjskim Al-Hilal. Natomiast dalsza kariera w Arabii Saudyjskiej stoi pod znakiem zapytania. Portugalczyk chciałby wrócić do Europy.