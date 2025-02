Barcelona marzy o powrocie wychowanka. To jeden z najlepszych zawodników na swojej pozycji

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce sprowadzić Grimaldo za 40 milionów euro

FC Barcelona rozważa sprowadzenie Alejandro Grimaldo, żeby wzmocnić lewą obronę na przyszły sezon. Wychowanek Blaugrany obecnie grający w Bayerze Leverkusen wzbudził zainteresowanie zarówno zarządu klubu, jak i Hansiego Flicka, który widzi w nim idealnego konkurenta dla Alejandro Balde. Możliwość powrotu Hiszpana rozpala wyobraźnię Joana Laporty, który już analizuje sposoby na sfinalizowanie tego transferu.

29-latek nigdy nie zadebiutował w pierwszym zespole Barcelony. Jednak udało mu się przebić najpierw jako zawodnik Benfiki, a teraz jest jedną z gwiazd Bayeru Leverkusen pod wodzą Xabiego Alonso. Jego świetne występy w Bundeslidze, w tym cztery gole i dziesięć asyst w 33 meczach, przyciągnęły uwagę czołowych klubów. Kontrakt z Leverkusen obowiązuje do 2027 roku, więc Barcelona musiałaby złożyć atrakcyjną ofertę, by przekonać Niemców do sprzedaży.

Blaugrana jest gotowa przeznaczyć 40 milionów euro, aby sprowadzić Grimaldo z powrotem do Katalonii. Mimo że jest on kluczowym zawodnikiem Bayeru, sam piłkarz ma być chętny na powrót do Barcelony.

Zespół potrzebuje lewego obrońcy, który zwiększy głębię składu. Jednak powodzenie tej operacji zależy zarówno od negocjacji z Leverkusen, jak i od finansów Barcelony. Mimo to chęć samego zawodnika oraz determinacja katalońskiego klubu mogą sprawić, że jego powrót stanie się rzeczywistością już w najbliższym letnim okienku transferowym.

