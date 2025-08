Barcelona go nie straci. Pomocnik odrzuci wszystkie oferty

fot. Aflo Co. Ltd. Na zdjęciu: Marc Casado i Marcus Rashford

Casado nie chce odchodzić. Oferty zostaną odrzucone

Barcelona sprowadziła tego lata dwóch nowych piłkarzy i skupia się teraz na ich rejestracji do ligowych rozgrywek. Wierzy, że uda się tego dokonać bez konieczności sprzedawania kogoś z obecnego składu. Celem mistrza Hiszpanii jest utrzymanie kadry z minionego sezonu, o co apeluje również Hansi Flick, pod wodzą którego rozwinął się praktycznie każdy. Dotyczy to również graczy, którzy niekoniecznie będą mieć pewne miejsce w wyjściowej jedenastce.

Z opuszczeniem Katalonii łączeni są chociażby Fermin Lopez czy Marc Casado, czyli zawodnicy z drugiego szeregu. Ten pierwszy będzie rywalizował o miejsce w składzie z Danim Olmo, a drugi był pewniakiem do gry, gdy problemy zdrowotne mieli Frenkie de Jong oraz Marc Bernal.

W przypadku Casado nie ma mowy o jego odejściu – nie tylko ze względu na plany klubu, ale również nastawienie samego pomocnika. Uważa on, że jest dla niego miejsce w Barcelonie, a Flick potraktuje rywalizację w środku pola sprawiedliwie i go nie skreśli. Nie jest zainteresowany transferem do innego zespołu – najbardziej zabiegają o niego kluby Premier League, w tym chociażby Tottenham czy Manchester United.

Casado może zmienić swoje nastawienie w trakcie sezonu, jeśli faktycznie będzie grał niewiele. W tym momencie nie ma jednak mowy o letnim transferze z jego udziałem.