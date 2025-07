Barcelona liczy na ruch gwiazdora. To ma pomóc w transferze!

Barcelona wciąż wierzy w transfer Luisa Diaza. Aby tak się stało, gwiazdor musi przekonać Liverpool do sprzedaży. W Katalonii liczą, że sam będzie do tego dążył - informuje Fernando Polo.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Diaz w Barcelonie? To będzie kluczowe

Luis Diaz znajduje się na liście życzeń FC Barcelony. Skrzydłowy Liverpoolu ma być jednym z głównych celów transferowych Dumy Katalonii, która szuka wzmocnień na lewej stronie ataku. Walczy o niego również Bayern Monachium, który złożył już pierwszą ofertę, ale nie znalazła ona uznania w oczach władz Liverpoolu.

Barcelona jeszcze niedawno prowadziła zaawansowane rozmowy w sprawie sprowadzenia Nico Williamsa z Athletiku. Skrzydłowy reprezentacji Hiszpanii był priorytetem, ale ten podjął zaskakującą decyzję o przedłużeniu umowy z obecnym klubem, co na dobre zamknęło ten temat. Blaugrana wróciła więc po Diaza, choć ma na swoich radarach także Marcusa Rashforda.

Kolumbijczyk ma ważny kontrakt z Liverpoolem do 2027 roku i na razie nie naciska na odejście. Sam klub również nie wykazuje większej chęci do sprzedaży, choć według informacji Fernando Polo Barcelona liczy na to, że piłkarz zmieni nastawienie i sam zacznie naciskać na transfer. Tylko w takim przypadku ruch będzie możliwy.

El colombiano debería pedir su salida en los próximos días. En el Barça están a la expectativa de la intensidad con la que presionará al Liverpool. Su entorno dice que va a ir fuerte porque no quiere perder el tren del club azulgrana. https://t.co/XMgWEYk4Jk — Fernando Polo (@ffpolo) July 13, 2025

Bayern także nie powiedział ostatniego słowa i bacznie przygląda się sytuacji. Barcelona uważa, że Diaz świetnie wpasuje się do drużyny, ale problemem jest zaborcza postawa Liverpoolu. Ewentualny transfer jest więc uzależniony od działań samego gwiazdora, który jest zainteresowany przeprowadzką do Katalonii. Musi jednak podjąć bardziej zdecydowane kroki, aby przekonać The Reds do sprzedaży.