Barcelona chce kolejnego transferu. Yamal i spółka naciskają na konkretne nazwisko

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona pozyska Joao Cancelo na prośbę drużyny

Barcelona jest właściwie o krok od doprowadzenia do wyczekiwanego transferu Nico Williamsa. Warunki kontraktu z piłkarzem zostały już ustalone, a do finalizacji zakupu potrzeba jeszcze tylko wpłacić klauzulę wykupu Hiszpana, która wynosi około 60 milionów euro. Transfer skrzydłowego mocno cieszy szatnię Dumy Katalonii, a szczególnie Lamine Yamala.

Okazuje się jednak, że piłkarze Dumy Katalonii chcą kolejnego transferu do swojego zespołu, po to, aby podnieść jakość i rywalizację. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Lamine Yamal oraz spółka naciskają na pozyskanie Joao Cancelo. Prawy obrońca już w przeszłości był związany z FC Barceloną, ale teraz pojawił się temat jego powrotu do klubu. Ostatnio zielone światło ws. tego transferu dał już Hansi Flick.

Joao Cancelo w minionym sezonie w barwach Al-Hilal rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował 11 asyst. Dla Barcelony ten Portugalczyk wystąpił łącznie 42 razy i zdobył cztery gole oraz zanotował pięć asyst. 32-latek obecnie wyceniany jest na 15 milionów euro przez serwis „Transfermarkt”. W przeszłości wielokrotny reprezentant Portugalii występował m.in. w Manchesterze City.

