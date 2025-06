Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona kupuje Nico Williamsa, Yamal zachwycony

Barcelona bardzo długo starała się o pozyskanie Nico Williamsa do swojego zespołu. O zainteresowaniu i rozmowach mówiło się już od wielu tygodni, a nawet miesięcy. Ostatecznie jednak wszystko wskazuje na to, że Hiszpan dołączy do zespołu Dumy Katalonii w najbliższych dniach. Warunki kontraktu zostały już ustalone i wystarczy tylko wpłacić klauzulę odstępnego, co ma nastąpić wkrótce.

Z transferu Nico Williamsa cieszą się wszyscy w klubie oraz kibice. Zadowoleni są piłkarze. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Lamine Yamal jest zachwycony tym, że Barcelonie udało się praktycznie dopiąć transfer Nico Williamsa, na którego sam długo naciskał. Podobnie reaguje reszta szatni, doceniając umiejętności gwiazdora oraz sprawne działanie klubu tego lata na ryku transferowym.

Nico Williams w minionym sezonie rozegrał dla ekipy z Bilbao 45 meczy, w których zdobył 11 goli oraz zanotował siedem asyst. Prywatnie jest bardzo bliskim przyjacielem z Laminem Yamalem, który namawiał go na transfer. Reprezentant Hiszpanii już poinformował swój dotychczasowy zespół, że go opuszcza. 22-letni skrzydłowy wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 70 milionów euro, a jego klauzula wykupu z Athelticu wynosi około 60 milionów euro. Jego pozyskanie będzie kolejnym wzmocnieniem Dumy Katalonii tego lata.

