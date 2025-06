fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona po niego ruszy. Laporta się z tym nie kryje

Robert Lewandowski w sezonie 2024/2025 był najlepszym strzelcem Barcelony. Odbudował się przy Hansim Flicku, z którym w przeszłości z powodzeniem współpracował także w Bayernie Monachium. Tego lata mistrz Hiszpanii nie sprowadzi nowego napastnika, gdyż plan zakłada dalsze stawienie na polskiego gwiazdora. Mimo coraz bardziej zaawansowanego piłkarsko wieku, wciąż stać go na występy z najwyższej półki.

W Katalonii oczywiście myślą o przyszłości i zastąpieniu Lewandowskiego w przyszłym roku, kiedy to wygaśnie jego umowa. Kolejne nazwiska są łączone z hitowym transferem, ale priorytet jest jeden. „Cadena SER” twierdzi, że Joan Laporta wprost uważa Juliana Alvareza za wymarzone wzmocnienie Barcelony i główny cel na 2026 rok.

Argentyński napastnik trafił do Atletico Madryt w 2024 roku, imponując w swoim debiutanckim sezonie w Hiszpanii. Wcześniej spędził kilka lat w Manchesterze City, ale zdecydował się na przeprowadzkę, gdyż nie chciał dłużej pozostawać w cieniu Erlinga Haalanda. Los Rojiblancos oczywiście zrobią wszystko, aby zatrzymać Alvareza, ale on sam ma być otwarty na transfer do Barcelony w przyszłości.

25-letni Alvarez w sezonie 2024/2025 zgromadził 29 bramek oraz 7 asyst w 54 występach. Atletico Madryt w 2024 roku zapłaciło za niego 75 milionów euro.