PressFocus Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Dziennikarz Sky Sports, Florian Plettenberg stwierdził, że Real Madryt przystąpił do wyścigu o podpisanie kontraktu z obrońcą Bayernu Monachium Benjaminem Pavardem, który również jest celem Barcelony.

Przyszłość Pavarda jest tematem licznych spekulacji

Francuz znalazł się na celowniku Barcelony i Realu

Bayern chce jednak zatrzymać swojego zawodnika

Przyszłość Pavarda stoi pod znakiem zapytania

Oczekuje się, że 26-letni Pavard opuści Bayern Monachium tego lata, mimo że jego umowa z Bawarczykami obowiązuje do 2024 roku. Plettenberg podkreśla, że jego pozostania na południu Niemiec nie można jeszcze całkowicie wykluczyć, ponieważ wciąż trwają rozmowy w obu stron na temat ewentualnego przedłużenia kontraktu.

– Benji jest dla nas bardzo ważnym zawodnikiem. Ma tutaj ważną rolę i czuje się u nas bardzo dobrze. Spróbujemy razem odnieść sukces – powiedział niedawno dyrektor Bayernu Monachium Hasan Salihamidzić.

Jak ujawnił Plettenberg, jedyną rzeczą, która powstrzymuje Pavarda przed podpisaniem nowego kontraktu z Bayernem, jest fakt, że nie chce on grać na boku. Jednak ze względu na poważną kontuzję Noussaira Mazraoui’ego, drużyna będzie zmuszona wykorzystać Francuza właśnie w taki sposób.

Pavard miał pewne spięcia z trenerem Julianem Nagelsmannem w Bayernie Monachium, a także problemy dyscyplinarne. To, w połączeniu z jego chęcią gry na środku boiska, doprowadziło do spekulacji na temat jego przyszłości.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, Barcelona wyraziła zainteresowanie Pavardem, a ostatnie doniesienia sugerowały, że między zawodnikiem a klubem z Katalonii dochodziło do kontaktów. Blaugrana postrzega go jako wzmocnienie na prawej obronie, czyli na pozycji, na której napotkali wiele problemów.

Jednak wejście do gry Realu Madryt może utrudnić życie Barcelonie. Mistrzowie La Liga również szukają nowego prawego obrońcy i mają Pavarda na swoim radarze, co oznacza, że oba kluby będą rywalizować o względy Francuza w najbliższym czasie. Ponadto Hiszpanie będą musieli przekonać go do gry na boku.

