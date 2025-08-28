Gavi nie chce go w zespole. Gwiazdor Barcelony wkrótce odejdzie?

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Gavi

Krytyka Flicka i napięcia w szatni. Przyszłość Lopeza pod znakiem zapytania

FC Barcelona wydawało się, że jest zdecydowana, by zatrzymać w drużynie Fermina Lopeza. Jednak nowe oferty dla zawodnika wzbudziły wątpliwości zarówno u Joana Laporty, jak i u Deco. W efekcie przyszłość pomocnika stała się niejasna.

„El Nacional” przypomina, że tego lata z katalońskim klubem pożegnał się już jeden ofensywny pomocnik. Pablo Torre zdecydował się na transfer do Mallorki, mimo że pierwotnie zakładano jego pozostanie w Barcelonie. Nie można też wykluczyć, że podobny scenariusz będzie dotyczył Daniego Rodriguez, który jest łączony między innymi z Valencią.

Źródło podkreśla, że w przypadku Fermina Lopeza wiele zmieniło się w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Zawodnik miał być bardzo rozczarowany krytyką ze strony Hansiego Flicka na jednej z konferencji prasowych. To jednak nie jedyny powód jego frustracji. Fermin Lopez miał bowiem otrzymać zapewnienie, że będzie występował w podstawowym składzie, a obietnica ta nie została dotrzymana.

22-latkowi nie pomaga także fakt, że jego relacje z Gavim w ostatnim czasie znacząco się pogorszyły. Niegdyś blisko zaprzyjaźnieni, dziś – jak podaje „El Nacional” – Gavi unika Fermina Lopeza i ma być zwolennikiem jego odejścia. Podobne stanowisko mieli zająć Dani Olmo oraz Pedro Fernandez. Już wcześniej pojawiły się wieści, że Chelsea jest poważnie zainteresowana graczem, składając ofertę w wysokości 55 milionów euro. Ta propozycja miała nawet zostać jeszcze poprawiona.

Oczywiście medialne spekulacje w tego typu sprawach są czymś naturalnym i nie należy traktować ich jako pewnik. Często jednak w plotkach tkwi ziarno prawdy. Do końca okna transferowego zostało coraz mniej czasu, więc wkrótce sytuacja Fermina Lopeza powinna się wyjaśnić.

22-letni pomocnik w obecnym sezonie rozegrał jak dotąd jedno spotkanie – w zremisowanym meczu z Mallorką (2:2). Jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku, a rynkowa wartość szacowana jest na 50 milionów euro.

