Barcelona czy Real Madryt? Gwiazdor Bayernu liczy na transfer

08:42, 18. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TeamTalk

Michael Olise myśli o transferze do Hiszpanii. Jak twierdzi serwis TeamTalk, poinformowana o tym fakcie została FC Barcelona, a także Real Madryt. Na ten moment Bayern Monachium nie zamierza pozwolić mu odejść.

Harry Kane, Michael Olise i Luis Diaz
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane, Michael Olise i Luis Diaz

Olise myśli o transferze do La Liga. Barcelona i Real już wiedzą

Bayern Monachium notuje bardzo dobry sezon, czego dowodem jest zaledwie jedna porażka w Bundeslidze po 22. kolejkach. Imponująco wygląda także ich bilans w Lidze Mistrzów, gdzie na 8 spotkań przegrali tylko jeden raz. Duża w tym zasługa poszczególnych zawodników takich jak Harry Kane czy Michael Olise. Francuz jest w zjawiskowej formie, notując 13 goli i 25 asyst w 34 meczach.

Nic więc dziwnego, że w kierunku Olise zaczynają spoglądać kluby z Premier League. Ostatnio pojawiły się informacje, że transferem skrzydłowego interesuje się Manchester City, Arsenal oraz Chelsea. Zawodnik ma jednak inne plany na przyszłość.

TeamTalk uważa, że Michael Olise myśli o przeprowadzce do Hiszpanii. 24-latek chciałby spróbować swoich sił w La Liga. O tym fakcie zostały poinformowane dwa największe kluby na Półwyspie Iberyjskim, czyli FC Barcelona oraz Real Madryt.

Stanowisku obecnego zespołu piłkarza, czyli Bayernu jest jednoznaczne. Bawarczycy nie zamierzają rozstawać się z francuską gwiazdą. Nikt w Monachium nie myśli o tym, aby sprzedać Olise po zakończeniu sezonu ani w najbliższej przyszłości. Urodzony w Londynie zawodnik trafił na Allianz Arena latem 2024 roku z Crystal Palace za ok. 53 mln euro. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź