Barcelona czy Real Madryt? Gwiazdor Bayernu liczy na transfer

Michael Olise myśli o transferze do Hiszpanii. Jak twierdzi serwis TeamTalk, poinformowana o tym fakcie została FC Barcelona, a także Real Madryt. Na ten moment Bayern Monachium nie zamierza pozwolić mu odejść.

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane, Michael Olise i Luis Diaz

Olise myśli o transferze do La Liga. Barcelona i Real już wiedzą

Bayern Monachium notuje bardzo dobry sezon, czego dowodem jest zaledwie jedna porażka w Bundeslidze po 22. kolejkach. Imponująco wygląda także ich bilans w Lidze Mistrzów, gdzie na 8 spotkań przegrali tylko jeden raz. Duża w tym zasługa poszczególnych zawodników takich jak Harry Kane czy Michael Olise. Francuz jest w zjawiskowej formie, notując 13 goli i 25 asyst w 34 meczach.

Nic więc dziwnego, że w kierunku Olise zaczynają spoglądać kluby z Premier League. Ostatnio pojawiły się informacje, że transferem skrzydłowego interesuje się Manchester City, Arsenal oraz Chelsea. Zawodnik ma jednak inne plany na przyszłość.

TeamTalk uważa, że Michael Olise myśli o przeprowadzce do Hiszpanii. 24-latek chciałby spróbować swoich sił w La Liga. O tym fakcie zostały poinformowane dwa największe kluby na Półwyspie Iberyjskim, czyli FC Barcelona oraz Real Madryt.

Stanowisku obecnego zespołu piłkarza, czyli Bayernu jest jednoznaczne. Bawarczycy nie zamierzają rozstawać się z francuską gwiazdą. Nikt w Monachium nie myśli o tym, aby sprzedać Olise po zakończeniu sezonu ani w najbliższej przyszłości. Urodzony w Londynie zawodnik trafił na Allianz Arena latem 2024 roku z Crystal Palace za ok. 53 mln euro. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.