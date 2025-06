Andreas Christensen nie opuści Barcelony tego lata. Jak podaje "Sport", środkowy obrońca planuje wypełnić swój kontrakt, a jego priorytetem jest pozostanie na Camp Nou przynajmniej do końca sezonu 2025/26.

Christensen nie chce odchodzić z Barcelony

Andreas Christensen nie zamierza zmieniać barw klubowych. Duński defensor, który dołączył do Barcelony na zasadzie wolnego transferu, czuje się dobrze w Katalonii i nie rozważa odejścia. Choć klub nie przedstawił mu jeszcze oferty przedłużenia umowy, piłkarz ma ważny kontrakt do 2026 roku i pozostanie do dyspozycji Hansiego Flicka w nadchodzącej kampanii.

W ostatnich tygodniach pojawiły się pogłoski o możliwym transferze. Najpierw Al-Nassr z Arabii Saudyjskiej zapytało o jego dostępność, oferując znacznie wyższe wynagrodzenie. Następnie dyrektor sportowy Deco nie wykluczył odejścia jednego ze środkowych obrońców, zaznaczając jednocześnie, że klub liczy na Ronalda Araujo.

Mimo to Christensen pozostaje niezłomny. W pełni utożsamia się z projektem sportowym Barcelony i chce wypełnić kontrakt do końca. On i jego rodzina są szczęśliwi w mieście i nie planują zmian. Każdą ofertę transferową Duńczyk zamierza odrzucić.

Na boisku czeka go trudne zadanie. W hierarchii środkowych obrońców pierwszeństwo mają Pau Cubarsi, Inigo Martinez i Ronald Araujo. Christensen oraz Eric Garcia będą walczyć o minuty jako zmiennicy. Flick jednak docenia uniwersalność Duńczyka i rozważa wykorzystanie go również na pozycji defensywnego pomocnika.

Poprzedni sezon był dla niego trudny. Przez kontuzję rozegrał zaledwie 259 minut w pięciu spotkaniach. Teraz wraca do zdrowia i liczy na odbudowanie formy. Sam zawodnik ma ambicję znów być ważną postacią w składzie Blaugrany.

