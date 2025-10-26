Barcelona chce zawodnika Milanu. To byłby głośny transfer

Barcelona umieściła na liście życzeń Davide Bartesaghiego z Milanu ujawnił portal "Milan Live". Włoski obrońca jest także obserwowany przez Arsenal.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Davide Bartesaghi na celowniku Barcelony i Arsenalu

FC Barcelona w tym sezonie broni tytułu w Hiszpanii, ale już po 10. kolejce La Liga traci pięć punktów do liderującego Realu Madryt. W prestiżowym El Clasico Duma Katalonii uległa Królewskim (1:2) na Santiago Bernabeu. Świetnie między słupkami spisał się Wojciech Szczęsny, który zatrzymał przy rzucie karnym Kyliana Mbappe.

Trener Hansi Flick rozważa wzmocnienie lewej strony defensywy. Według doniesień „Milan Live”, na liście życzeń Barcelony znalazł się Davide Bartesaghi, utalentowany obrońca AC Milan. 19-latek coraz śmielej wchodzi do składu włoskiego giganta.

Pod wodzą Massimiliano Allegriego Bartesaghi jest wykorzystywany jako skrzydłowy w ustawieniu z trójką obrońców. Gra dynamicznie na flance, wykazując się dużą wszechstronnością i zdolnością do gry w różnych wariantach defensywy. Jego występy w Serie A przyciągnęły uwagę czołowych klubów. Również Arsenal śledzi sytuację Włocha. W maju tego roku Milan przedłużył kontrakt zawodnika do 2030 roku, zabezpieczając kontrolę nad przyszłością młodego talentu.

Pomimo nowej umowy, zainteresowanie 19-letnim Włochem nie słabnie. Bartesaghi wciąż obserwowany jest przez wiele klubów, a jego perspektywy są ogromne. W tym sezonie młodzieżowy reprezentant Włoch rozegrał pięć meczów, a w Pucharze Włoch zanotował także asystę, pokazując spory potencjał. Portal Transfermarkt.de wycenia wychowanka Rossonerich na trzy miliony euro.