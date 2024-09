Barcelona chce zatrzymać młodą gwiazdę do 2030 roku

FC Barcelona chce przedłużyć kontrakt z Lamine Yamalem do 2030 roku - potwierdzi Matteo Moretto. 17-latek jest już jednym z liderów katalońskiego giganta.

Lamine Yamal ma przedłużyć pobyt na Camp Nou

Lamine Yamal jest diamentem Barcelony. Napastnik już uważany za jednego z najlepszych młodych piłkarzy na świecie. Napastnik jest uznawany za jedną z największych młodych gwiazd futbolu. W wieku zaledwie 17 lat wyrósł na kluczową postać zarówno w Dumie Katalonii, jak i reprezentacji Hiszpanii. Wychowanek legendarnej La Masii zachwyca dojrzałością i umiejętnościami, które sprawiają, że już teraz jest nieodłącznym elementem na Camp Nou.

Barcelona zamierza docenić Yamala znacznie korzystniejszym kontraktem. Według doniesień Matteo Moretto kataloński gigant chce przedłużyć umowę z piłkarzem do 2030 roku. Obecny kontrakt Yamala, podpisany zaledwie rok temu, obowiązuje do 2026 roku, co było najdłuższym możliwym okresem, jaki klub mógł zaoferować ze względu na niepełnoletność zawodnika.

Włodarze przewidując ogromny potencjał Yamala, osiągnęła porozumienie z agentem piłkarza, Jorge Mendesem, które zakłada przedłużenie do wcześniej wspomnianego okresu. 17-latek wzbudził zainteresowanie europejskich gigantów, w tym Manchesteru City, Chelsea, Manchesteru United oraz Paris Saint-Germain. Ostatnie doniesienia sugerują, że mistrzowie Francji posunęli się nawet do złożenia Barcelonie astronomicznej oferty w wysokości 250 milionów euro. W Barcelonie nie wyobrażają, żeby Yamal miał opuścić klub, nawet za gigantyczną kwotę.