Barcelona chce nowego napastnika. Wielkie nazwisko z Premier League

18:22, 24. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sport.es

FC Barcelona rozgląda się za napastnikiem. Na liście życzeń katalońskiego giganta znajduje się Omar Marmoush z Manchesteru City - ujawnia dziennik "Sport".

Hansi Flick
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Omar Marmoush na celowniku Barcelony

FC Barcelona uznała pozyskanie nowego środkowego napastnika za priorytet letniego okna transferowego. Powodem jest przewidywane odejście Roberta Lewandowskiego po wygaśnięciu kontraktu z końcem sezonu. Blaugrana już teraz intensywnie pracuje nad znalezieniem odpowiedniego następcy dla doświadczonego Polaka.

Pierwszym wyborem Katalończyków pozostaje Julian Alvarez z Atletico Madryt. Transfer argentyńskiego snajpera nie będzie jednak łatwy, gdyż Rojiblancos zażądają za piłkarza nawet 200 milionów euro. W tej sytuacji kataloński klub rozważa inne opcje. Według hiszpańskiego dziennika „Sport”, jednym z najbardziej atrakcyjnych kandydatów jest Omar Marmoush z Manchesteru City. Uważa się, że Egipcjanin idealnie wpasowałby się w system Hansiego Flicka.

Marmoush był już obserwowany przez Barcelonę, gdy grał jeszcze w barwach Eintrachtu Frankfurt. W styczniu 2025 roku przeniósł się do Manchesteru City za 75 milionów euro. Doniesienia wskazują, że klub z Etihad Stadium byłby skłonny zaakceptować kwotę niższą niż wydana przy transferze.

W bieżącym sezonie Marmoush rozegrał 24 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z Manchesterem City obowiązuje do czerwca 2029 roku. Obecnie w linii ataku mistrzów Hiszpanii występują Ferran Torres i Lewandowski.

