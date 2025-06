Barcelona zainteresowana Argentyńczykiem. Hansi Flick chce młody talent

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Kevin Lomonaco w kręgu zainteresowań Barcelony

FC Barcelona planuje wzmocnić defensywę przed nadchodzącym sezonem. Nie jest tajemnicą, że przyszłość Ronald Araujo i Andreas Christensen wciąż pozostaje niepewna, co zmusza działaczy z Camp Nou do aktywnego poszukiwania nowego środkowego obrońcy. Jak informuje „TyC Sports”, jednym z kandydatów do transferu ma być Kevin Lomonaco. 23-letni stoper reprezentuje barwy Independiente. W ostatnich miesiącach wyrósł na jednego z najjaśniejszych punktów argentyńskiego klubu.

Zgodnie z doniesieniami, Lomonaco doskonale wpisuje się w filozofię gry Barcelony. To silny fizycznie i dynamiczny zawodnik. Wyróżnia się pewnością siebie, świetną grą w powietrzu i umiejętnością wyprowadzania piłki spod pressingu. Jego profil idealnie pasuje do systemu preferowanego przez Hansiego Flicka, gdzie stoper musi nie tylko bronić, ale i aktywnie uczestniczyć w rozegraniu.

Dodatkowym atutem transferu Argentyńczyka jest relatywnie niewygórowana klauzula wykupu, wynosząca 20 milionów euro, a więc w zasięgu finansowym Katalończyków. Jeśli Barcelona zdecyduje się na konkretne działania, Lomonaco może stać się kolejnym młodym talentem, który trafi do stolicy Katalonii. 23-latek w pierwszym zespole Independiente rozegrał 45 meczów, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę.