Barcelona chce gwiazdę Serie A. Topowy napastnik za okazyjną cenę

Mateo Retegui rewelacją Serie A

FC Barcelona nadal poszukuje napastnika, który mógłby rywalizować z Robertem Lewandowskim w przyszłym sezonie. Jednym z kandydatów jest Mateo Retegui, goleador Atalanty, który błyszczy w Serie A. 25-letni snajper jest najlepszym strzelcem włoskiej ligi, wyprzedzając m.in. Lautaro Martineza i walczy o Złotego Buta z Mohamedem Salahem, Harrym Kanem czy samym Lewandowskim.

Wyceniany na 35 milionów euro przez portal Transfermarkt włosko-argentyński napastnik wydaje się interesującą opcją dla Barcelony, ponieważ kosztowałby mniej niż inne alternatywy. Mógłby także współpracować z Polakiem, a w przyszłości stać się jego następcą.

“Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Retegui jest jedną z największych niespodzianek tego sezonu w Europie. Od momentu dołączenia do Atalanty latem 2024 roku imponuje skutecznością, stając się najlepszym strzelcem Serie A i prowadząc swój zespół do czołówki tabeli. Świetna skuteczność sprawiły, że zwrócił uwagę największych europejskich klubów, w tym FC Barcelony. Joan Laporta i dyrekcja sportowa widzą w nim interesującą opcję do wzmocnienia ataku ze względu na jego młody wiek i potencjał.

Jednym z głównych atutów Mateo Reteguiego jest jego cena. Wycena na poziomie około 40 milionów euro sprawia, że jest bardziej przystępny niż inne opcje. W mediach przewijały się nazwiska, takie jak Viktor Gyokeres czy Alexander Isak. Jednak ich klauzule wykupu przekraczają 100 milionów euro.

W bieżącym sezonie 25-latek zdobył 24 bramki i zanotował 5 asyst w 38 spotkaniach. W samej Serie A w 25 meczach do siatki trafiał 21 razy.

