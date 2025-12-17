Barcelona chce go pożegnać. Wiadomo, gdzie może trafić

Barcelona jest coraz bliżej decyzji o pożegnaniu Andreasa Christensena. Nie ma rozmów na temat nowej umowy. Duńczykowi najbliżej do powrotu do Premier League - twierdzi "AS".

fot. Associated Press Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Christensen łączony z powrotem. Tam może trafić latem

Barcelona w tym sezonie ma problemy w defensywie, gdyż po odejściu Inigo Martineza nie udało się wciąż znaleźć odpowiedniego ustawieniu w środku. Hansi Flick wystawia w parze z Pau Cubarsim różnych zawodników, a ostatnio swój czas ma nawet Gerard Martin. Do tej pory nie zachwycili Ronald Araujo oraz Andreas Christensen, z czego ten drugi ma coraz mniej czasu, aby powalczyć o przyszłość na Camp Nou.

Duński stoper trafił do Katalonii w 2022 roku. Barcelona skorzystała wówczas z okazji i w ramach transferu bezgotówkowego wyciągnęła go z Chelsea. Na przestrzeni kolejnych sezonów Christensen wiele razy potwierdzał, że ma bardzo duże umiejętności, ale problemem jest jego podatność na urazy. Mierzył się z różnymi kontuzjami i nie był w stanie ugruntować swojej pozycji w zespole.

W tym momencie jest dostępny do gry, ale dla Flicka Cubarsi i Martin dogadują się lepiej. Wiele wskazuje na to, że to ostatnie miesiące Christensena w klubie. Jego umowa obowiązuje tylko do końca sezonu 2025/2026, a rozmowy w sprawie przedłużenia nie są prowadzone. „AS” twierdzi, że plan klubu zakłada właśnie rozstanie z Duńczykiem.

Gdzie po sezonie może wylądować Christensen? Jeśli faktycznie Barcelona się z nim pożegna, najbardziej prawdopodobny będzie powrót do Premier League. Jest ceniony przez tamtejsze zespoły, które monitorują jego sytuację w Hiszpanii.