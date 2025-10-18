Barcelona, Bayern, Liverpool i Real mają jeden cel. Transfer w zimie

08:57, 18. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  The I paper

Barcelona, Bayern Monachium, Liverpool i Real Madryt walczą o tego samego zawodnika. Jak twierdzi The I paper, Marc Guehi będzie bohaterem zimowego transferu.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Barcelona, Bayern Monachium, Liverpool i Real Madryt walczą o obrońcę

W jakim klubie będzie kontynuował karierę Marc Guehi? Reprezentant Anglii to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników. Środkowy obrońca jest związany z Crystal Palace kontraktem tylko do końca tego sezonu. Oliver Glasner, szkoleniowiec Orłów, potwierdził, że 25-latek nie podpisze nowej umowy.

To oznacza, że w styczniu wychowanek Chelsea będzie mógł rozpocząć rozmowy z nowym pracodawcą i w lecie zmienić barwy jako wolny zawodnik. Jednak jak informuje The I paper, Guehi niemal na pewno zmieni barwy już w zimie. I zrobi to na zasadzie transferu definitywnego.

Do tej pory jako faworyta do pozyskania Anglika wskazywano Liverpool. The Reds byli o krok od pozyskania piłkarza urodzonego w Abidżanie. Jednak teraz do gry wkroczyli inni giganci. Barcelona, Bayern Monachium i Real Madryt także wyrażają ogromne zainteresowanie byłym graczem The Blues.

