Chelsea negocjuje sprzedaż stopera. Ma przejść do ligowego rywala

Sportimage Ltd Na zdjęciu: Axel Disasi

Axel Disasi coraz bliżej transferu do AFC Bournemouth

Axel Disasi miał być jednym z filarów defensywy Chelsea, ale jego pobyt na Stamford Bridge okazał się kompletnym rozczarowaniem. Francuski stoper, sprowadzony za duże pieniądze z AS Monaco, nie spełnił oczekiwań sztabu szkoleniowego oraz kibiców. W drużynie prowadzonej przez Enzo Mareskę nie ma dla niego miejsca nawet na ławce rezerwowych, co wiązałoby się z brakiem gry w tej kampanii. Dlatego 27-letni zawodnik trafił na listę transferową i najpewniej jeszcze tego lata odejdzie z londyńskiego klubu.

Środkowy obrońca nie musi jednak żegnać się z Premier League, bo na horyzoncie pojawiła się interesująca opcja. Jak podaje Ben Jacobs z portalu „GiveMeSport”, AFC Bournemouth prowadzi rozmowy z Chelsea w sprawie transferu Axela Disasiego. Niebiescy nie chcą ponownie wypożyczać piłkarza, co miało miejsce w drugiej połowie ostatniej kampanii, gdy ten występował czasowo w Aston Villi. Tym razem londyńczycy zamierzają definitywnie pożegnać Francuza, a Wisienki wydają się być poważnie zainteresowane jego usługami.

Negocjacje między stronami są w zaawansowanej fazie i wiele wskazuje na to, że zakończą się powodzeniem. Ostateczne decyzje mogą zapaść w najbliższych dniach. Axel Disasi trafił do Chelsea w 2023 roku – rozegrał w jej barwach 61 spotkań, zdobywając 5 bramek oraz zaliczając 2 asysty. Problemy zdrowotne i niestabilna forma przekreśliły jednak szanse stopera na dłuższy pobyt w zachodnim Londynie. Transfer do AFC Bournemouth może być dla niego okazją do odbudowy formy. Mierzący 191 centymetrów defensor najlepszy okres swojej kariery spędził w ojczyźnie, gdzie grał w Paris FC, Stade Reims oraz AS Monaco.