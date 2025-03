Atletico złożyło ofertę za rozchwytywanego bramkarza. To może być następca Oblaka

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jan Oblak

Atletico chce pozyskać Joana Garcię

Atletico Madryt chce wzmocnić pozycję bramkarza na przyszły sezon i złożyło już ofertę w wysokości 20 milionów euro za Joana Garcię, obiecującego golkipera Espanyolu.

Los Colchoneros wciąż nie mają pewności co do przyszłości Jana Oblaka. Mimo że Słoweniec przez lata był kluczową postacią w drużynie Diego Simeone, jego wysoka pensja oraz możliwe oferty z klubów z Arabii Saudyjskiej powodują, że pojawiają się wątpliwości co do jego dalszej gry na Metropolitano. W związku z tym Atletico rozpoczęło poszukiwania następcy.

23-letni Garcia uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących bramkarzy w Hiszpanii. Jego występy w La Liga przyciągnęły uwagę kilku czołowych klubów. Jednak to Atletico miało jako pierwsze złożyć ofertę opiewającą na 20 milionów euro. Espanyol nie wyklucza sprzedaży swojego bramkarza, ale chce uzyskać za niego jak najwyższą kwotę. Golkiper ma w swoim kontrakcie klauzulę wykupu w wysokości 30 milionów euro.

Atletico liczy jednak na to, że sam zawodnik odegra kluczową rolę w powodzeniu transakcji. Dla młodego Hiszpana byłby to ogromny krok w karierze. Dostałby możliwość występowania w drużynie regularnie walczącej o czołowe lokaty w La Liga, a także w europejskich rozgrywkach.

