Atletico żegna weterana. Nowa przygoda w La Liga czeka

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Cesar Azpilicueta kończy przygodę z Atletico Madryt

Atletico Madryt ma plan, aby kończący się sezon zakończyć w TOP 3 ligi hiszpańskiej. Władze klubu jednocześnie pracują nad budową kadry drużyny na nową kampanię. Nie obejdzie się bez rozstań, o czym wieściami podzielił się serwis Estadio Deportivo.

Źródło podało, że stołeczną ekipę pożegna Cesar Azpilicueta. 35-latek nie odnalazł się w systemie gry preferowanym przez Diego Simeone. W trakcie kampanii 2024/2025 wystąpił łącznie w 19 meczach, spędzając na boisku nieco ponad 1100 minut. W każdym razie zawodnik ma kontynuować karierę w Hiszpanii. Wszystko wskazuje na to, że jego kolejnym klubem będzie Celta Vigo.

Zobacz WIDEO: Robert Lewandowski między młotem a kowadłem

Azpilicueta dołączył do ekipy z Wanda Metropolitano w lipcu 2023 roku z Chelsea. Hiszpan trafił do Atletico na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej bronił barw między innymi takich zespołów jak: Olympique Marsylia czy Osasuna. Jeśli transakcja z udziałem piłkarza do klubu z Galicji stanie się faktem, może być to ostatnia szansa dla Azpilicuety na parafowanie atrakcyjnej umowy.

Celta w kończącej się kampanii walczy o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji europejskich pucharów. Na dzisiaj legitymuje się bilansem 52 oczek, co premiuje grą w fazie ligowej Ligi Europy. O to miejsce wciąż rywalizuje z takimi zespołami jak: Mallorca, Osasuna czy Rayo Vallecano.

Zobacz także: Man City traci legendę. Jaka przyszłość przed De Bruyne?