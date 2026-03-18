Atletico Madryt chce wrócić do rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii. Planuje latem wzmocnić ofensywę i sięgnąć po duet z Arsenalu - informuje "TEAMtalk". Obaj mogą pożegnać się z Emirates Stadium.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Atletico poluje na brazylijski duet. Arsenal otwarty na sprzedaż

Atletico Madryt nie liczy się już w walce o mistrzostwo Hiszpanii, natomiast liczy na zdobycie Pucharu Króla. Dodatkowo, wciąż pozostaje w grze o Ligę Mistrzów, natomiast jest kilka innych drużyn, które mają większe szanse na triumf. Ekipa Diego Simeone miała w tym sezonie przebłyski, ale na dłuższą metę brakowało jej regularności.

Klub ze stolicy Hiszpanii wciąż ma ambicje, aby walczyć jak równy z równym z pozostałymi krajowymi gigantami. Podczas letniego okienka zamierza się więc wzmocnić, tak aby w kolejnym sezonie zagrozić Barcelonie oraz Realowi Madryt. Celem jest przebudowa ofensywy, zwłaszcza, że Atletico nie jest pewne przyszłości Antoine’a Griezmanna oraz Juliana Alvareza. Oczywiście priorytet to zatrzymanie obu piłkarzy, natomiast nie da się ukryć, że o Argentyńczyka walczą inne ekipy, a Francuz już teraz był bliski przenosin do Stanów Zjednoczonych.

Na liście życzeń Los Rojiblancos znajduje się brazylijski duet z Arsenalu – Gabriel Martinelli oraz Gabriel Jesus. Obaj mogą trafić na listę transferową, gdyż nie są na Emirates Stadium niezastąpieni. Jesus to wyłącznie zmiennik Viktora Gyokeresa, a Martinelli spisuje się w tym sezonie Premier League bardzo przeciętnie. Kanonierzy mogą wymienić obu piłkarzy, na czym skorzysta Atletico, które chce ich sprowadzić.